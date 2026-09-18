В Новороссийске при столкновении маршрутки с автобусом пострадали 12 человек

В Новороссийске в результате столкновения маршрутного такси с автобусом пострадали 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, ДТП произошло на Анапском шоссе.

По данным службы скорой медицинской помощи, восемь пострадавших, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, госпитализированы. Их состояние оценивается как легкое либо средней степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.