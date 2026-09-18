В Новороссийске при столкновении маршрутки с автобусом пострадали 12 человек
Другие страны
- 18 сентября, 2026
- 14:13
В Новороссийске в результате столкновения маршрутного такси с автобусом пострадали 12 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, ДТП произошло на Анапском шоссе.
По данным службы скорой медицинской помощи, восемь пострадавших, в том числе двое подростков в возрасте 16 и 17 лет, госпитализированы. Их состояние оценивается как легкое либо средней степени тяжести.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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