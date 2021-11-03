В новом кабмине Чехии появятся три новых министра

Состав правительства Чехии, которое намерены сформировать победившие на недавних парламентских выборах в республике две либеральные партийные коалиции, пополнится тремя новыми министрами - по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки

Состав правительства Чехии, которое намерены сформировать победившие на недавних парламентских выборах в республике две либеральные партийные коалиции, пополнится тремя новыми министрами - по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня газета Mladá fronta DNES.

Входящие в победившие на выборах партийные коалиции и ныне составляющие правительство праволиберальная Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы, партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", Чешская пиратская партия и центристское движение "Старосты и независимые" согласовали программное заявление кабмина. Их лидеры планируют подписать его в предстоящий понедельник. Местные СМИ 20 октября проинформировали, что в проект данного документа внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем, которым предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре государства.