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В новом кабмине Чехии появятся три новых министра

В новом кабмине Чехии появятся три новых министра Состав правительства Чехии, которое намерены сформировать победившие на недавних парламентских выборах в республике две либеральные партийные коалиции, пополнится тремя новыми министрами - по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки
Другие страны
3 ноября 2021 г. 09:45
В новом кабмине Чехии появятся три новых министра

Состав правительства Чехии, которое намерены сформировать победившие на недавних парламентских выборах в республике две либеральные партийные коалиции, пополнится тремя новыми министрами - по европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследованиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня газета Mladá fronta DNES.

Входящие в победившие на выборах партийные коалиции и ныне составляющие правительство праволиберальная Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы, партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", Чешская пиратская партия и центристское движение "Старосты и независимые" согласовали программное заявление кабмина. Их лидеры планируют подписать его в предстоящий понедельник. Местные СМИ 20 октября проинформировали, что в проект данного документа внесены положения о необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем, которым предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре государства.

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Версия на азербайджанском языке Çex Respublikasında 3 yeni nazirlik yaradılıb
Версия на английском языке New Czech Cabinet to have 3 new ministers

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