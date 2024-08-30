В Новой Зеландии умер король народа маори

В возрасте 69 лет умер король маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII.

В возрасте 69 лет умер король народа маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В знак скорби на всех правительственных зданиях в стране приспущены государственные флаги.

Карл III, который является сувереном и главой Новой Зеландии, сказал, что он был шокирован новостью, поскольку недавно говорил с королем маори по телефону. Он принес соболезнования в связи с его смертью.

В течение следующих пяти дней в Новой Зеландии пройдут поминальные мероприятия, в которых примут участие представители племен маори, а также делегации из тихоокеанских государств. Похороны планируются 5 сентября на горе Таупири. В этот же день, до церемонии, должны избрать нового монарха.