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В Новой Зеландии умер король народа маори

В Новой Зеландии умер король народа маори В возрасте 69 лет умер король маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII.
Другие страны
30 августа 2024 г. 09:18
В Новой Зеландии умер король народа маори

В возрасте 69 лет умер король народа маори в Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В знак скорби на всех правительственных зданиях в стране приспущены государственные флаги.

Карл III, который является сувереном и главой Новой Зеландии, сказал, что он был шокирован новостью, поскольку недавно говорил с королем маори по телефону. Он принес соболезнования в связи с его смертью.

В течение следующих пяти дней в Новой Зеландии пройдут поминальные мероприятия, в которых примут участие представители племен маори, а также делегации из тихоокеанских государств. Похороны планируются 5 сентября на горе Таупири. В этот же день, до церемонии, должны избрать нового монарха.

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Версия на английском языке Charles ‘profoundly saddened’ as New Zealand’s Maori King Tuhetia dies aged 69

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