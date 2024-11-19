В Новой Зеландии прошли демонстрации в поддержку прав коренного народа маори

В Новой Зеландии свыше 40 тыс. людей вышли на протесты против законопроекта, ограничивающего коренной народ маори в правах.

В Новой Зеландии свыше 40 тыс. людей вышли на протесты против законопроекта, ограничивающего коренной народ маори в правах.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Участники демонстраций вышли на улицы Веллингтона, столицы страны, держа в руках государственный флаг Новой Зеландии и исполняя национальные песни, в ответ на внесение законопроекта на рассмотрение в парламенте.

Законопроект предусматривает внесение поправок в договор Вайтанги, подписанный в 1840 году представителями Великобритании и вождями племен маори. Считается, что этот договор заложил основу для создания государства Новая Зеландия. Согласно документу, Новая Зеландия переходила в управление Великобритании, а в обмен на это маори сохраняли свои имущественные и неимущественные права, получали покровительство Великобритании.

Критики данного законопроекта опасаются, что его одобрение может привести к беспорядкам в стране и ограничению маори в правах. Отмечается, однако, что вероятность принятия законопроекта невысока.