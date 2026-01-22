В Новой Зеландии после оползня в горах шесть человек пропали без вести

Несколько человек, включая детей, пропали без вести после схода оползня на территории кемпинга Beachside Holiday Park на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы.

"Наши команды находятся на месте вместе с экстренными службами, собирают информацию и оказывают поддержку. Что нам известно на данный момент - несколько человек пропали без вести", - сообщили в службе.

Полиция страны совместно с аварийными службами проводят поисковые работы после схода оползня в парке отдыха Mount Maunganui. В зоне бедствия оказались трейлеры и палатки отдыхающих, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести. По информации спасателей, среди них могут быть дети. Отмечается, что в операциях поиска задействованы полицейские собаки и вертолеты