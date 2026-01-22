Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Новой Зеландии после оползня в горах шесть человек пропали без вести

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 09:46
    В Новой Зеландии после оползня в горах шесть человек пропали без вести

    Несколько человек, включая детей, пропали без вести после схода оползня на территории кемпинга Beachside Holiday Park на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасательные службы.

    "Наши команды находятся на месте вместе с экстренными службами, собирают информацию и оказывают поддержку. Что нам известно на данный момент - несколько человек пропали без вести", - сообщили в службе.

    Полиция страны совместно с аварийными службами проводят поисковые работы после схода оползня в парке отдыха Mount Maunganui. В зоне бедствия оказались трейлеры и палатки отдыхающих, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести. По информации спасателей, среди них могут быть дети. Отмечается, что в операциях поиска задействованы полицейские собаки и вертолеты

    Новая Зеландия оползень пропавшие без вести

    Последние новости

    10:06

    Moody"s: Реформы регулирования укрепили устойчивость банковского сектора Азербайджана

    Финансы
    10:04

    В Сумгайыте четыре члена одной семьи отравились угарным газом

    Происшествия
    10:03

    Защитник "Карабаха" вошел в топ-5 Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    10:00

    В Азербайджане предложено оцифровать учебники для средних школ

    Милли Меджлис
    09:56

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $68

    Энергетика
    09:53

    Цены на нефть незначительно выросли после спада напряженности ситуации вокруг Гренландии

    Энергетика
    09:53

    В Баку автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

    Происшествия
    09:49

    В Баку два человека отравились угарным газом

    Происшествия
    09:48

    США и Азербайджан готовят первую двустороннюю бизнес-миссию

    Бизнес
    Лента новостей