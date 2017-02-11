В Новой Зеландии еще порядка 200 дельфинов выбросились на берег - ВИДЕО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Еще порядка 200 дельфинов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщает Radio New Zealand.

По данным радиостанции, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.

"На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы – не очень большие, довольно маленькие, но свежие, так что да, это может быть как-то связано", — цитирует радиостанция слова Оугла.

Ранее сообщалось, что более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова. Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов.