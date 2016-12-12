В новогоднюю ночь на улицы Кельна выйдут в 10 раз больше полицейских, чем год назад

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Кельна в понедельник представила концепцию обеспечения безопасности в городе в новогоднюю ночь.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, цель - не допустить беспорядков "образца 1 января 2016 года", которые стали шоком для всей страны. Тогда около тысячи мигрантов, разделившись на группы, совершали целенаправленные нападения на женщин.

"Такого не должно произойти", - пообещал глава кельнской полиции Юрген Матьес. "Мы сделаем все, чтобы люди могли свободно отпраздновать на городских улицах наступление Нового года", - заверил он.

В первую очередь, патрулировать город будут около 1,5 тыс. сотрудников полиции, что в десять раз больше, чем годом ранее. Кроме того пристальное внимание сил безопасности будет уделено порядку в пригородных поездах и на вокзалах. Пассажирские составы будут патрулировать еще около 800 стражей порядка, находящихся уже в ведении федеральной, а не городской полиции.