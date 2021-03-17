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В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса

В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса Не исключены новые ограничения
Другие страны
17 марта 2021 г. 12:46
В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса

Прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Норвегии снова установил антирекорд, страна столкнулась с третьей волной коронавируса, не исключены новые ограничения. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил министр здравоохранения королевства Бент Хёйе.

За последние сутки прирост заразившихся в Норвегии составил 1 156 человек, 495 случаев зарегистрировано в Осло.

"Мы вступили в третью волну коронавируса, но я считаю, что снова справимся с этим", - заявил Хёйе.

Как отмечает телекомпания, впервые прирост заразившихся превысил тысячу человек с начала пандемии, наибольшие показатели до этого были зафиксированы в январе – 930 человек. В общей сложности с начала пандемии заразились более 82,4 тысячи жителей.

"Мы видим, что наиболее заразный штамм коронавируса привел к резкому росту числа заражений, особенно в Осло. Поэтому необходимо вводить более жесткие меры, такие, как сейчас действуют в Осло, Викене и некоторых других частях страны", - пояснил министр.

По его мнению, если ситуация не улучшится, придется вводить меры на национальном уровне.

При этом особые надежды власти страны возлагают на вакцинацию населения, первую дозу в Норвегии уже получили более 488,3 тысячи человек.

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