В Норвегии задержали трех граждан Германии по подозрению в запуске дронов

Власти Норвегии задержали трех граждан Германии за запуск БПЛА в бесполетной зоне аэропорта Му-и-Рана.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Полиция задержала трех граждан Германии в аэропорту Му-и-Рана за незаконное использование беспилотников", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Спустя некоторое время все трое задержанных уже отпущены.