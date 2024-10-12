В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль

Власти Норвегии приняли решение ввести внутренний пограничный контроль на фоне возросшей угрозы.
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Во вторник полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что власти королевства повышают уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке.
"Норвежское полицейское управление приняло решение ввести временный внутренний пограничный контроль. В основе лежит сложная картина угроз и решение полицейской службы безопасности повысить уровень террористической угрозы с умеренного до высокого", - следует из пресс-релиза ведомства.
Отмечается, что временный пограничный контроль первоначально будет действовать до 22 октября, полиция будет уделять приоритетное внимание повышению бдительности и сбору информации, связанной с возросшим уровнем угрозы. По словам директора по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Туне Ванген, эта мера предоставляет расширенные возможности для сбора информации, в том числе, данных о пассажирах.