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В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль

В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль Власти Норвегии приняли решение ввести внутренний пограничный контроль на фоне возросшей угрозы.
Другие страны
12 октября 2024 г. 18:08
В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль

Власти Норвегии приняли решение ввести внутренний пограничный контроль на фоне возросшей угрозы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает норвежская полицейская служба безопасности.

Во вторник полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что власти королевства повышают уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке.

"Норвежское полицейское управление приняло решение ввести временный внутренний пограничный контроль. В основе лежит сложная картина угроз и решение полицейской службы безопасности повысить уровень террористической угрозы с умеренного до высокого", - следует из пресс-релиза ведомства.

Отмечается, что временный пограничный контроль первоначально будет действовать до 22 октября, полиция будет уделять приоритетное внимание повышению бдительности и сбору информации, связанной с возросшим уровнем угрозы. По словам директора по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Туне Ванген, эта мера предоставляет расширенные возможности для сбора информации, в том числе, данных о пассажирах.

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