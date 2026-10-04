В Норвегии стрелок открыл огонь по группе охотников, погибли два человека
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 18:56
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В Хальдене в округе Эстфолл на юге Норвегии стрелок открыл огонь по группе охотников.
Как передает Report со ссылкой на NRK, об этом сообщает местная полиция.
По ее данным, в результате стрельбы погибли отец и сын 70 и 40 лет соответственно, один человек серьезно пострадал и был госпитализирован.
Отмечается, что подозреваемый - мужчина в возрасте 20 лет - был задержан на месте происшествия. В полиции сообщили, что он не входил в состав охотничьей группы.
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