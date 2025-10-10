Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Норвегии проверят возможную утечку информации о лауреате Нобелевской премии мира

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 19:37
    Нобелевский комитет решил проверить возможную утечку информации о выборах лауреата Нобелевской премии мира после сообщений об аномальных ставках на Марию Мачадо.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Aftenposten.

    Согласно информации, в ночь на пятницу, накануне объявления лауреата, на сайте по расчету вероятностей Polymarket начали резко расти ставки на лидера венесуэльской оппозиции.

    Если еще в 00:40 в пятницу вероятность присуждения премии Мачадо составляла 3,75%, то уже в 02:00 она выросла до 72,8%. Это произошло после нескольких крупных ставок на ее имя, одна из которых превысила 67 тысяч долларов.

    В пятницу вечером руководитель Нобелевского института Кристиан Берг Харвикен сказал, что они будут расследовать случившееся, но не будут раскрывать и уточнять, сколько людей знали имя лауреата.

    "Я думаю, что еще рано быть уверенным, что это утечка информации. Но мы сейчас будем это расследовать", – сказал Харпвикен.

    По его мнению, скорее всего, речь идет о "цифровой утечке" информации.

    Сегодня комитет Нобелевской премии присудил премию мира бывшему депутату парламента Венесуэлы, оппозиционному политику Марие Корина Мачадо. Кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на премию.

