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В Норвегии приостановили рассмотрение заявок на убежище от россиян

В Норвегии приостановили рассмотрение заявок на убежище от россиян Норвежское иммиграционное управление (UDI) приостановило рассмотрение заявлений от граждан России на предоставление убежища из-за разработки новых правил.
Другие страны
20 октября 2022 г. 12:22
В Норвегии приостановили рассмотрение заявок на убежище от россиян

Норвежское иммиграционное управление (UDI) приостановило рассмотрение заявлений от граждан России на предоставление убежища из-за разработки новых правил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг телеканал NRK.

В настоящее время более 300 россиян, размещенных в центрах приема соискателей убежища, ожидают, по его данным, решения миграционной службы. "Ни одно дело до сих пор не было рассмотрено", - заявила представитель UDI Венче Фоне. По ее словам, Норвегия намерена координировать процесс приема заявлений от россиян с ведомствами ЕС.

"Ситуация очень сложная, и мы хотим увидеть, как этот вопрос урегулируют в остальной Европе", - сказала она, отметив, что часть граждан РФ, ожидающих решения миграционной службы, ходатайствует об убежище в связи проведением частичной мобилизации в России.

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