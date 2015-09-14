​В Норвегии предложили отправить беженцев в Арктику

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Норвежская народная партия (ННП) предложила решение проблемы с мигрантами, которые стремятся в Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, парламентарии нашли для беженцев место в Арктике.

Они с легкостью согласились отдать мигрантам архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане.

Отметим, что подобную позицию высказали те парламентарии, которые выступают против приема беженцев Норвегией.

Однако предложение было раскритиковано общественностью, и ННП поспешила оправдаться.

Представитель партии Кристиан Эйкеланд заявил, что эта инициатива была всего лишь шуткой. "В своем заявлении я хотел заметить, что у нас нет возможности принять такое количество людей", – объяснил парламентарий.

Между тем подобное предложение поддержали в норвежской Партии зеленых.