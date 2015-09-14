​В Норвегии предложили отправить беженцев в Арктику

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Норвежская народная партия (ННП) предложила решение проблемы с мигрантами, которые стремятся в Европейский союз.
Как передает Report со ссылкой на The Independent, парламентарии нашли для беженцев место в Арктике.
Они с легкостью согласились отдать мигрантам архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане.
Отметим, что подобную позицию высказали те парламентарии, которые выступают против приема беженцев Норвегией.
Однако предложение было раскритиковано общественностью, и ННП поспешила оправдаться.
Представитель партии Кристиан Эйкеланд заявил, что эта инициатива была всего лишь шуткой. "В своем заявлении я хотел заметить, что у нас нет возможности принять такое количество людей", – объяснил парламентарий.
Между тем подобное предложение поддержали в норвежской Партии зеленых.
News DepartmentАвтор новости
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