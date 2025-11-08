Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 16:47
    В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

    Норвегия рассматривает возможность обеспечения военного кредита Украине на сумму свыше €100 млрд, предоставив в качестве обеспечения свой суверенный фонд благосостояния объемом €1,7 трлн.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times.

    Инициатива норвежских экономистов Ховарда Халланда и Кнута Антона Морка получила поддержку в парламенте страны, где четыре из девяти политических партий уже одобрили предложение. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил готовность рассмотреть предложение, поручив подготовить аналитический доклад о возможных механизмах реализации.

    Однако окончательное решение будет принято после консультаций с ЕС, где продолжается обсуждение альтернативного плана заимствований под залог российских активов, который блокирует Бельгия.

    Норвегия Украина военный кредит

    Последние новости

    17:31

    Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛА

    Другие страны
    17:22

    Закир Гасанов: Широкомасштабные реформы укрепили боевой дух армии

    Происшествия
    17:16

    В сентябре расходы Грузии на сигареты из Азербайджана выросли на 47%

    Бизнес
    17:12

    Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    17:12

    Умудов: Первую медаль на Исламиаде посвящаем нашему народу и верховному главнокомандующему

    Индивидуальные
    17:10

    В Тегеране ограничили подачу воды жителям в связи с засухой

    В регионе
    17:08

    Премьер Албании: Рассчитываем на вступление в ЕС к 2030 году

    Другие страны
    17:04
    Фото

    Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обед

    Внешняя политика
    17:02

    Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии

    Армия
    Лента новостей