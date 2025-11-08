В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

Норвегия рассматривает возможность обеспечения военного кредита Украине на сумму свыше €100 млрд, предоставив в качестве обеспечения свой суверенный фонд благосостояния объемом €1,7 трлн.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Инициатива норвежских экономистов Ховарда Халланда и Кнута Антона Морка получила поддержку в парламенте страны, где четыре из девяти политических партий уже одобрили предложение. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил готовность рассмотреть предложение, поручив подготовить аналитический доклад о возможных механизмах реализации.

Однако окончательное решение будет принято после консультаций с ЕС, где продолжается обсуждение альтернативного плана заимствований под залог российских активов, который блокирует Бельгия.