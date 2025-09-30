В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 16:33
Норвежская полиция задержала для допроса двух туристов по подозрению в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс, который используется в том числе в военных целях. Как передает Report, об этом сообщает портал Nettavisen со ссылкой на представителя полиции Эйрика Киленга. "Двоих туристов доставляют в полицейский участок в Бардуфоссе для допроса. Беспилотник был конфискован", - сказал он. Аэропорт Бардуфосса используется как для гражданского, так и военного авиасообщения. В частности, там расположен ангар, в котором можно размещать истребители F-35.
