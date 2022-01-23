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В Норвегии начались переговоры с талибами о гуманитарной помощи афганцам

В Норвегии начались переговоры с талибами о гуманитарной помощи афганцам В норвежской столице Осло стартовали переговоры с представителями движения "Талибан" о гуманитарной помощи жителям Афганистана.
Другие страны
23 января 2022 г. 17:39
В Норвегии начались переговоры с талибами о гуманитарной помощи афганцам

В норвежской столице Осло стартовали переговоры с представителями движения "Талибан" о гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.

Переговоры проходят в отеле в Осло в закрытом режиме. В первый день представители талибов встретятся с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры.

Перед переговорами представители талибов записали аудиосообщение, в котором поблагодарили Норвегию за организацию подобных переговоров и выразили надежду, что встреча станет "воротами для позитивных отношений с Европой". Переговоры продлятся три дня.

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Версия на английском языке Taliban begin talks in Norway on humanitarian aid to Afghanistan
Версия на азербайджанском языке "Taliban" Norveçdə Əfqanıstana humanitar yardımla bağlı danışıqlara başlayıb

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