В Норвегии начались переговоры с талибами о гуманитарной помощи афганцам

В норвежской столице Осло стартовали переговоры с представителями движения "Талибан" о гуманитарной помощи жителям Афганистана.

В норвежской столице Осло стартовали переговоры с представителями движения "Талибан" о гуманитарной помощи жителям Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.

Переговоры проходят в отеле в Осло в закрытом режиме. В первый день представители талибов встретятся с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры.

Перед переговорами представители талибов записали аудиосообщение, в котором поблагодарили Норвегию за организацию подобных переговоров и выразили надежду, что встреча станет "воротами для позитивных отношений с Европой". Переговоры продлятся три дня.