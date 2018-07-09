В Никарагуа в протестах убили еще 14 человек

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Еще 14 человек были убиты в воскресенье в ходе протестов в Никарагуа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Никарагуанского центра по правам человека Вильма Нуньес.

"Это был ужас. У нас минимум 14 погибших, но их может быть больше. Сюда включены как минимум один полицейских из подразделения по разгону беспорядков, один вооруженный сторонник властей и двое полицейских", — приводит Франс Пресс заявление Нуньес.

При этом местные СМИ пока сообщают о семерых погибших и более 30 раненых в трех муниципалитетах департамента Карасо. По данным портала Prensa, приведшие к смертям столкновения произошли при попытке сторонников властей разобрать возведенные местными жителями баррикады.