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    В Никарагуа в протестах убили еще 14 человек

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Еще 14 человек были убиты в воскресенье в ходе протестов в Никарагуа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Никарагуанского центра по правам человека Вильма Нуньес.

    "Это был ужас. У нас минимум 14 погибших, но их может быть больше. Сюда включены как минимум один полицейских из подразделения по разгону беспорядков, один вооруженный сторонник властей и двое полицейских", — приводит Франс Пресс заявление Нуньес.

    При этом местные СМИ пока сообщают о семерых погибших и более 30 раненых в трех муниципалитетах департамента Карасо. По данным портала Prensa, приведшие к смертям столкновения произошли при попытке сторонников властей разобрать возведенные местными жителями баррикады.

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