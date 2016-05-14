​В Нигерии взорван нефтепровод американской Chevron

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Нефтепровод, принадлежащий американской нефтяной компании Chevron, взорван в Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности.

Взрыв произошел в непокойном регионе Дельты Нигера на нефтескважине около нефтепровода Маракаба (Marakaba) в Варри, сказал источник. Другие детали остались неизвестными. Компания Chevron не дала комментариев агентству. Представители армии Нигерии, которая, по сведениям агентства, усилила свое присутствие в регионе, была также недоступна для комментариев.