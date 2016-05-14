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    ​В Нигерии взорван нефтепровод американской Chevron

    Взрыв произошел в непокойном регионе Дельты Нигера

    Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Нефтепровод, принадлежащий американской нефтяной компании Chevron, взорван в Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в службе безопасности.

    Взрыв произошел в непокойном регионе Дельты Нигера на нефтескважине около нефтепровода Маракаба (Marakaba) в Варри, сказал источник. Другие детали остались неизвестными. Компания Chevron не дала комментариев агентству. Представители армии Нигерии, которая, по сведениям агентства, усилила свое присутствие в регионе, была также недоступна для комментариев.

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