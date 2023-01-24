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В Нигерии во время наводнений в 2022 году погибли 662 человека

В Нигерии во время наводнений в 2022 году погибли 662 человека Наводнения в Нигерии унесли жизни 662 человек в 2022 году, еще 2,4 млн жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.
Другие страны
24 января 2023 г. 13:52
В Нигерии во время наводнений в 2022 году погибли 662 человека

Наводнения в Нигерии унесли жизни 662 человек в 2022 году, еще 2,4 млн жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Vanguard.

"Наводнения 2022 года стали самыми разрушительными за всю историю Нигерии. По нашим данным, в их ходе погибли 662, пострадали 3 174 человека. Число перемещенных лиц составило 2,4 млн", - заявил директор Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Мустафа Ахмед.

Стихия разрушила тысячи домов, несколько критически важных государственных объектов, были затоплены пашни и пастбища. Восстановительные работы продолжаются до сих пор, добавил Ахмед.

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Версия на английском языке 662 killed in 2022 floods in Nigeria

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