В Нигерии в результате межплеменного конфликта погибли более 40 человек

Сотрудники служб безопасности Нигерии направились в штат Бенуэ на юго-востоке страны в связи с конфликтом между конкурирующими группировками ополченцев, в результате которого погибли более 40 человек.
Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Нигерии.
Местные жители стали участниками столкновений из-за обострения конфликта между группировками. Так, столкновение началось после атаки со стороны одной из групп ополченцев, которая мстила за пытки некоторых жителей соседнего населенного пункта.
Полиция уже начала расследование инцидента.