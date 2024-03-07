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В Нигерии в результате межплеменного конфликта погибли более 40 человек

В Нигерии в результате межплеменного конфликта погибли более 40 человек Сотрудники служб безопасности Нигерии направились в штат Бенуэ на юго-востоке страны в связи с конфликтом между конкурирующими группировками ополченцев, в результате которого погибли более 40 человек.
Другие страны
7 марта 2024 г. 02:42
В Нигерии в результате межплеменного конфликта погибли более 40 человек

Сотрудники служб безопасности Нигерии направились в штат Бенуэ на юго-востоке страны в связи с конфликтом между конкурирующими группировками ополченцев, в результате которого погибли более 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Нигерии.

Местные жители стали участниками столкновений из-за обострения конфликта между группировками. Так, столкновение началось после атаки со стороны одной из групп ополченцев, которая мстила за пытки некоторых жителей соседнего населенного пункта.

Полиция уже начала расследование инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada qəbilə qarşıdurması 40-dan çox insanın ölümünə səbəb olub

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