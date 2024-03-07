В Нигерии в результате межплеменного конфликта погибли более 40 человек

Сотрудники служб безопасности Нигерии направились в штат Бенуэ на юго-востоке страны в связи с конфликтом между конкурирующими группировками ополченцев, в результате которого погибли более 40 человек.

Сотрудники служб безопасности Нигерии направились в штат Бенуэ на юго-востоке страны в связи с конфликтом между конкурирующими группировками ополченцев, в результате которого погибли более 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Нигерии.

Местные жители стали участниками столкновений из-за обострения конфликта между группировками. Так, столкновение началось после атаки со стороны одной из групп ополченцев, которая мстила за пытки некоторых жителей соседнего населенного пункта.

Полиция уже начала расследование инцидента.