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    В Нигерии в результате ДТП с участием автобуса погибли 19 человек

    Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в штате Эдо© Foto: Global Look Press/Xinhua/Zhang Baoping

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли в результате ДТП в Нигерии, сообщает Report со ссылкой на «Синьхуа».

    Лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в штате Эдо на юге страны.

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