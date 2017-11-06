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    В Нигерии убит один из четырех британских заложников

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Один из четырех захваченных на юге Нигерии в октябре британцев убит, трое отпущены на свободу.

    Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

    Согласно заявлению, 13 октября в южном нигерийском штате Дельта неизвестные взяли в заложники четырех подданных Соединенного Королевства, которые бесплатно лечили местных жителей и осуществляли миссионерскую деятельность. Добиться освобождения трех из четырех пленников удалось благодаря сотрудничеству британских и нигерийских властей.

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