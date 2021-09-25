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В Нигерии террористы напали на армейскую колонну: убито 30 военнослужащих

В Нигерии террористы напали на армейскую колонну: убито 30 военнослужащих По меньшей мере 30 военнослужащих Нигерии погибли на северо-востоке страны, попав в устроенную боевиками из террористической организации "Боко харам" засаду.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 22:32
В Нигерии террористы напали на армейскую колонну: убито 30 военнослужащих

По меньшей мере 30 военнослужащих Нигерии погибли на северо-востоке страны, попав в устроенную боевиками из террористической организации "Боко харам" засаду.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

По ее словам, армейская колонна была атакована 24 сентября в районе муниципалитета Марте - Диква в штате Борно. Боевики вели из засады стрельбу из гранатометов по военным грузовиками. Согласно полученным изданием первоначальным данным, погибли 16 военнослужащих, однако затем эта цифра увеличилась до 30. Есть также пропавшие без вести.

Экстремистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Ее члены поставили целью захват в Нигерии власти. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад.

В 2015 году в "Боко харам" произошел раскол, когда из нее вышли боевики, создавшие затем группировку "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая стала структурой "Исламского государства". По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada terrorçular ordu karvanına hücum edərək, onlarla əsgəri öldürüblər

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