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В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения

В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения По меньшей мере 50 человек погибли за последние четыре дня на севере Нигерии в результате наводнения и многочисленных оползней, которые были вызваны проливными дождями.
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14 августа 2022 г. 23:33
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения

По меньшей мере 50 человек погибли за последние четыре дня на севере Нигерии в результате наводнения и многочисленных оползней, которые были вызваны проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье исполнительный секретарь Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Сани Юсуф.

"В штате Джигава в результате вызванного ливнями наводнения с 11 августа погибли 50 человек, сотни пострадали", - цитирует его нигерийский телеканал Channels TV. По словам Юсуфа, разрушено более 200 домов и зданий.

Власти создали на территории штата 11 лагерей временного размещения для тех, кто потерял жилье. Пострадавшим оказывается экстренная помощь.

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