​В Нигерии произошли два взрыва

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ В центральной Нигерии в городе Джос прогремели два взрыва.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, один из ударов боевиков пришелся на ресторан, второй был направлен на уничтожение мусульманского священника, который, по данным источников, ранее состоял в террористической группировке «Боко Харам».

В полиции города подтвердили акт взрывов, но данные о пострадавших пока не разглашаются.

Ранее в Нигерии в результате атаки смертницы погибли 15 человек.