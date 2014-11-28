​В Нигерии произошел тройной теракт: погибло 64 человека

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Три взрыва прогремели в пятницу у соборной мечети нигерийского города Кано на севере страны, есть пострадавшие, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Взрывные устройства сработали в тот момент, когда верующие собрались у входа в мечеть для участия в пятничной молитве.

Не менее 64 человека погибли, включая пятерых военнослужащих, 126 пострадали при взрывах в мечети города Кано на севере Нигерии.

"Взорвались две бомбы — одна за другой — в помещениях соборной мечети через секунды после того, как началась молитва", - рассказал агентству один из верующих, находившийся на месте происшествия.

По его словам, третье взрывное устройство сработало снаружи здания. Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в стране. Президент Нигерии Гудлак Джонатан еще год назад объявил о введении чрезвычайного положения в ряде штатов в связи с угрозой терактов и нападений боевиков "Боко Харам".