В Нигерии при нападении боевиков на армейскую базу погибли пять военных

Боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство") атаковали армейскую базу на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли пять военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство") атаковали армейскую базу на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли пять военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Согласно информации, нападению подверглась база в деревне Карето в штате Борно. Террористы подожгли пять транспортных средств, в том числе бронированный армейский грузовик.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные операции, направленные на поиск лиц, пропавших без вести в ходе атаки боевиков.

Отметим, что в Карето, расположенном в 153 км от столицы региона Майдугури, дислоцируется 149-й батальон нигерийской армии, который ведет бои с отрядами ISWAP и экстремистской группировки "Боко Харам".