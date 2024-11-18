О нас

В Нигерии при нападении боевиков на армейскую базу погибли пять военных

В Нигерии при нападении боевиков на армейскую базу погибли пять военных Боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство") атаковали армейскую базу на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли пять военнослужащих, еще 10 получили ранения.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 20:57
В Нигерии при нападении боевиков на армейскую базу погибли пять военных

Боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство") атаковали армейскую базу на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли пять военнослужащих, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Согласно информации, нападению подверглась база в деревне Карето в штате Борно. Террористы подожгли пять транспортных средств, в том числе бронированный армейский грузовик.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные операции, направленные на поиск лиц, пропавших без вести в ходе атаки боевиков.

Отметим, что в Карето, расположенном в 153 км от столицы региона Майдугури, дислоцируется 149-й батальон нигерийской армии, который ведет бои с отрядами ISWAP и экстремистской группировки "Боко Харам".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью вступили 82 страны
В Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью вступили 82 страны
18 ноября 2024 г. 20:42
США ввели санкции против физлиц Израиля из-за ситуации на Западном берегу
США ввели санкции против физлиц Израиля из-за ситуации на Западном берегу
18 ноября 2024 г. 20:31
В Танзании из-за обрушения здания погибли 13 человек, 84 пострадали
В Танзании из-за обрушения здания погибли 13 человек, 84 пострадали
18 ноября 2024 г. 20:19
Госдума РФ рассмотрит обращение к премьеру по борьбе с нелегальной миграцией
Госдума РФ рассмотрит обращение к премьеру по борьбе с нелегальной миграцией
18 ноября 2024 г. 20:09
В Эквадоре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Эквадоре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
18 ноября 2024 г. 19:44
Шольц заверил, что не намерен поставлять ракеты Taurus Украине
Шольц заверил, что не намерен поставлять ракеты Taurus Украине
18 ноября 2024 г. 19:18
Трамп заявил о готовности объявить режим ЧС в США для массовой высылки нелегалов
Трамп заявил о готовности объявить режим ЧС в США для массовой высылки нелегалов
18 ноября 2024 г. 19:05
Страны ЕС обсуждают включение в 15-й пакет санкций энергообъектов РФ
Страны ЕС обсуждают включение в 15-й пакет санкций энергообъектов РФ
18 ноября 2024 г. 18:55
Телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией вышел из строя
Телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией вышел из строя
18 ноября 2024 г. 18:40
СМИ: Франция импортировала рекордные объемы российского СПГ
СМИ: Франция импортировала рекордные объемы российского СПГ
18 ноября 2024 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi