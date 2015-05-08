В Нигерии при атаке боевиков на колледж пострадало минимум 50 человек

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Не менее 50 человек, в основном студенты, были ранены в результате стрельбы и двух взрывов на территории колледжа на северо-востоке Нигерии в пятницу. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные врачей.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Боевики, предположительно являющиеся членами группировки "Боко Харам", утром в пятницу напали на колледж College оf Administrative and Business Studies в Потискуме - крупнейшем городе штата. Один из очевидцев рассказал, что сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на парковке учебного заведения. Второй взрыв прогремел в общежитии колледжа, никто не пострадал, так как в это время все студенты были уже в учебных аудиториях. Позже нападавшие открыли стрельбу по учащимся на территории студенческого городка.