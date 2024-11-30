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В Нигерии в результате опрокидывания лодки погибли 27 человек

В Нигерии в результате опрокидывания лодки погибли 27 человек В Нигерии при опрокдывании лодки на реке Нигер погибли 27 человек.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 11:09
В Нигерии в результате опрокидывания лодки погибли 27 человек

В Нигерии при опрокидывании лодки на реке Нигер погибли 27 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Лодка, перевозившая около 200 пассажиров, перевернулась 28 ноября во время движения.

По словам представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Ауду, свыше половины пассажиров пропали без вести. К вечеру 29 ноября спасателям удалось извлечь из реки тела 27 погибших.

Причины случившегося пока неизвестны, но предполагается, что лодка могла перевернуться из-за турбулентности на реке или технических неисправностей, связанных с ее возрастом. Власти штата считают, что отсутствие у всех пассажиров лодки спасательных жилетов привело к человеческим жертвам.

Руководитель операций Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии Джастин Увазурунье отметил, что спасатели несколько часов не могли определить место аварии.

Спасательные работы продолжаются, но шансы найти выживших снижаются.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada qayığın batması nəticəsində 27 nəfər ölüb

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