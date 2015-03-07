​В Нигерии освобождена похищенная гражданка США

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Похищенная в феврале в Нигерии гражданка США освобождена.

По сообщениям Report, как сообщил в субботу представитель нигерийской полиции Коллинз Сола Адебайо, американская миссионерка передана в руки властей Соединенных Штатов.

"Она была спасена и передана американским властям", - проинформировал Адебайо. По его сведениям, выкуп 300 тыс. долларов за освобождение Филлис Сортор, который требовали похитители, выплачен не был.

Американка была похищена группой вооруженных людей в нигерийском штате Коги (центральная часть страны), где она работала в качестве миссионера "Свободной методистской церкви". Тогда боевики ворвались в учебное заведение в штате Коги, где работала Сортор, после чего схватили женщину и увезли в неизвестном направлении.