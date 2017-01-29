В Нигерии обстреляли колонну машин, семь человек погибли

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли в результате обстрела колонны машин на автомобильной трассе в юго-восточной части Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ассошиэйтед Пресс", инцидент произошел на шоссе Майдугури-Биу, которое считается одним из самых опасных в стране, так как регулярно подвергается атакам радикальной группировки.

Как сообщают очевидцы, множество людей получили ранения. По данным агентства, атаку, предположительно, совершил один из боевиков террористической группировки "Боко Харам".