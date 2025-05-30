В Нигерии из-за наводнения погибли как минимум 117 человек

Число жертв наводнения в центральной части Нигерии возросло до 117.

Число жертв наводнения в центральной части Нигерии возросло до 117.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя службы по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Ибрагима Хуссаини.

Продолжительные ливни, которые обрушились на Нигерию в конце мая, привели к наводнению в районе Моква. Глава службы Ибрагим Хуссаини заявил, что пострадавшие получают медицинскую помощь в центральной гостинице города Моква.

В результате наводнения 50 домов ушли под воду вместе с жильцами.

Продолжаются поисково-спасательные операции.