​В Нигерии госпитализированы 10 человек с подозрением на Эболу

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В городе Калабар на юге Нигерии 10 человек госпитализированы под карантин с подозрением на вирус Эболы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

"Угроза Эболы возвращается в Нигерию, - отмечается на сайте ведомства. - Десять человек направлены на карантин в Калабаре".

По предварительным данным, есть риск, что число зараженных может вырасти до 15. Напомним, что впервые с начала прошлого года в Африке была отмечена первая неделя без заражений. С начала эпидемии в трех странах на востоке континента скончались 11 305 человек.