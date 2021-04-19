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В Нигерии десятки людей погибли при взрыве бензовоза

В Нигерии десятки людей погибли при взрыве бензовоза Несколько десятков людей погибли и более 100 домов сгорели в результате взрыва в воскресенье бензовоза на юго-востоке Нигерии.
Другие страны
19 апреля 2021 г. 07:33
В Нигерии десятки людей погибли при взрыве бензовоза

Несколько десятков людей погибли и более 100 домов сгорели в результате взрыва в воскресенье бензовоза на юго-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

"Бензовоз перевернулся на перекрестке в городе Ошигбуду в штате Бенуэ, находившийся в цистерне бензин разлился, произошел взрыв, - заявил представитель городской администрации Джон Иквулоно. - Погибли десятки людей, так как огонь перебросился на дома". По его словам, сгорели более сотни домов.

На месте аварии работают спасатели. Точное число погибших станет известно только после разбора сгоревших зданий. "Все произошло около полудня в воскресенье, когда большинство людей находится еще в своих домах", - отметил Джон Иквулоно.

Полиция считает, что водитель бензовоза по каким-то причинам потерял управление машиной. Ведется расследование.

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