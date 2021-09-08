В Нигерии число жертв эпидемии холеры превысило 2,1 тыс.

Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 2 141.

Число жертв эпидемии холеры в Нигерии возросло до 2 141.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Нигерийский центр по контролю и профилактике заболеваний (NCDC).

Эпидемия холеры с начала января по 3 сентября распространилась в 23 штатах, а также столице Абудже.

Всего за указанный период холеру выявили у 65 145 человек.

Наибольшее число случаев - 10 343 - пришлось на штат Кано, максимум смертей зарегистрировано в штате Кацина - 150 человек.

По словам директора NCDC Чикве Ихеквеазу, 26 процентов заразившихся - дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Правительство принимает меры для предотвращения распространения опасной болезни, сказал глава NCDC, призвав население строже соблюдать правила личной гигиены.