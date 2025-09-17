Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса превысило 160 человек

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 05:13
    В Нигерии число погибших в этом году от лихорадки Ласса, заболевания, передающегося от животных к людям, достигло 162 человек.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре по контролю за заболеваниями страны.

    В Центре заявили, что случаи заражения лихорадкой Ласса продолжают расти в 21 штате, включая столицу Абуджу.

    Отмечается, что с 25 по 31 августа было выявлено 10 случаев заражения, а общее число случаев заражения с 1 января по 31 августа достигло 871.

    В прошлом году вирус Ласса унес жизни 190 человек в стране. Правительство Нигерии объявило чрезвычайное положение из-за инфекции 23 января 2019 года.

    лихорадка Ласса смертельные случаи Нигерия
    Nigeriyada "Lassa" qızdırmasından 162 nəfər ölüb

