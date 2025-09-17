В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса превысило 160 человек

В Нигерии число погибших в этом году от лихорадки Ласса, заболевания, передающегося от животных к людям, достигло 162 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре по контролю за заболеваниями страны.

В Центре заявили, что случаи заражения лихорадкой Ласса продолжают расти в 21 штате, включая столицу Абуджу.

Отмечается, что с 25 по 31 августа было выявлено 10 случаев заражения, а общее число случаев заражения с 1 января по 31 августа достигло 871.

В прошлом году вирус Ласса унес жизни 190 человек в стране. Правительство Нигерии объявило чрезвычайное положение из-за инфекции 23 января 2019 года.