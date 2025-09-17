В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса превысило 160 человек
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 05:13
В Нигерии число погибших в этом году от лихорадки Ласса, заболевания, передающегося от животных к людям, достигло 162 человек.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Центре по контролю за заболеваниями страны.
В Центре заявили, что случаи заражения лихорадкой Ласса продолжают расти в 21 штате, включая столицу Абуджу.
Отмечается, что с 25 по 31 августа было выявлено 10 случаев заражения, а общее число случаев заражения с 1 января по 31 августа достигло 871.
В прошлом году вирус Ласса унес жизни 190 человек в стране. Правительство Нигерии объявило чрезвычайное положение из-за инфекции 23 января 2019 года.
Последние новости
05:13
В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса превысило 160 человекДругие страны
04:39
Французский музей естественной истории ограбили на €600 тыс.Другие страны
04:08
Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным "без каких-либо условий"Другие страны
03:40
Британия договорилась с США об инвестициях в свои технологии на $42 млрдДругие страны
03:14
Глава МИД Грузии заявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, Арменией и ТурциейВ регионе
02:50
Тахир Гезель: Посвящаем победу "Карабаха" президенту Ильхаму АлиевуДругие
02:25
Глава ЕК по итогам разговора с Трампом раскрыла детали 19-го пакета антироссийских санкцийДругие страны
02:03
Главный тренер "Бенфики": Обосновать причину проигрыша сложноФутбол
01:54