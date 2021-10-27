В Нигерии более 12 миллионов детей не ходят в школу из-за страха похищения

Более 12 миллионов детей в Нигерии не посещают школу из-за страха, что их могут похитить боевики.

Более 12 миллионов детей в Нигерии не посещают школу из-за страха, что их могут похитить боевики.

Как передает Report со ссылкой на местную газету Punch, об этом заявил президент страны Мухаммаду Бухари.

"На данный момент более 12 миллионов детей имеют психологическую травму и боятся ходить в школу, особенно девочки. Продолжающиеся атаки на систему образования, такие как похищение учеников, рост активности боевиков, общее отсутствие безопасности в школах усугубили ситуацию с ростом числа детей, не посещающих школу", - приводит Punch заявление президента на конференции, посвященной вопросам безопасности образования, в столице Абудже.

Он отметил, что психика учащихся школ, кто прошел через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, травмирована, в результате, они хуже могут концентрироваться на учебе и меньше посещают занятия.

Массовые похищения школьников с целью выкупа не прекращаются в Нигерии в последние несколько лет. Начиная с декабря в стране были похищены более 1 000 учащихся.