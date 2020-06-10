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В Нигерии боевики убили почти 70 человек

​В Нигерии боевики убили почти 70 человек

По меньшей мере 69 человек погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По его данным, боевики напали на деревню Фадума Колорам. Сообщается, что они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь, разрушили деревню и угнали 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

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