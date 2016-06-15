​В Нигерии боевики убили четырех человек взяли в плен трех женщин

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Боко Харам" убили по меньшей мере четырех человек и взяли в плен трех женщин рядом с городом Чибок на севере Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.

По словам местных жителей и члена местной добровольной дружины, боевики напали на деревню Каутува (Kautuva) на рассвете. В ходе нападения они подожгли несколько домов и обстреляли жителей деревни.