В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы
- 21 ноября, 2025
- 13:23
В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы Святой Марии в штате Нигер.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил местный телеканал Arise News.
Власти штата подтвердили факт похищения, однако отметили, что точное число пропавших школьников пока уточняется.
"Власти штата Нигер с глубокой скорбью восприняли тревожное известие о похищении учащихся школы Святой Марии. Службы безопасности ведут поиски учащихся", - говорится в заявлении.
Напомним, что 17 ноября боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 25 школьниц из общеобразовательной женской средней школы в районе Данко Васагу в штате Кебби.
