Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 13:23
    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы Святой Марии в штате Нигер.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил местный телеканал Arise News.

    Власти штата подтвердили факт похищения, однако отметили, что точное число пропавших школьников пока уточняется.

    "Власти штата Нигер с глубокой скорбью восприняли тревожное известие о похищении учащихся школы Святой Марии. Службы безопасности ведут поиски учащихся", - говорится в заявлении.

    Напомним, что 17 ноября боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 25 школьниц из общеобразовательной женской средней школы в районе Данко Васагу в штате Кебби.

    Нигерия боевики похищение учащиеся святая мария

    Последние новости

    13:33

    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    Литература
    13:30

    Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государств

    Внешняя политика
    13:27

    Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

    Медиа
    13:26

    Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    13:23

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    Другие страны
    13:23

    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    13:22

    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Милли Меджлис
    13:19

    Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпоху

    Внешняя политика
    13:16

    Сахиль Бабаев: В бюджете 2026г для Нахчывана предусмотрен прогрессивный и льготный режим

    Финансы
    Лента новостей