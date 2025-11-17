Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Другие страны
    17 ноября, 2025
    14:36
    В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

    Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 25 школьниц из общеобразовательной женской средней школы в районе Данко Васагу в штате Кебби.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили в правоохранительных органах и представители школы.

    "Это школа-интернат, и они похитили всего 25 учеников из одного из многочисленных общежитий", - сообщили в органах.

    Согласно информации, во время налета боевики убили заместителя директора и местного охранника.

    Также отмечается, что они проникли на территорию через лес и действовали беспрепятственно, несмотря на два военных контрольно-пропускных пункта возле школы.

