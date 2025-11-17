В Нигерии боевики похитили 25 школьниц

Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 25 школьниц из общеобразовательной женской средней школы в районе Данко Васагу в штате Кебби.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили в правоохранительных органах и представители школы.

"Это школа-интернат, и они похитили всего 25 учеников из одного из многочисленных общежитий", - сообщили в органах.

Согласно информации, во время налета боевики убили заместителя директора и местного охранника.

Также отмечается, что они проникли на территорию через лес и действовали беспрепятственно, несмотря на два военных контрольно-пропускных пункта возле школы.