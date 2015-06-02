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    В Нигерии бензовоз врезался в остановку, погибли 70 человек

    Многие люди были сожжены до неузнаваемости

    Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ В столице нигерийского штата Анамбра Ониче 70 человек погибли в результате ДТП с участием бензовоза.

    Как передает Report, об этом в понедельник, 1 июня, сообщило нигерийское издание The News со ссылкой на информацию Красного Креста.

    Авария произошла днем 31 мая, когда грузовик потерял управление, врезался в оживленную остановку и взорвался.

    В местном Красном Кресте заявили, что многие люди были сожжены до неузнаваемости, родственники смогут опознать их только после ДНК-тестов.

    В полиции заявили, что перед аварией водитель превысил скоростной режим.

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