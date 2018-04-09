 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нигерии армия освободила почти 150 заложников из плена "Боко Харам"

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Армия Нигерии сообщила об освобождении 149 заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки "Боко Харам".

    Как передает Report, об этом пишет издание Premium Times.

    Как сообщает издание, армия освободила 54 женщины и 95 детей, им была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.

    Ранее сообщалось, что освобожденные из плена боевиков 105 нигерийских школьниц вернулись к своим семьям. В феврале стало известно, что боевики группировки похитили более 100 учениц школы в нигерийском штате Йобе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi