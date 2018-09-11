В Нигерии 35 человек погибли и более 100 пострадали в результате взрыва бензовоза

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 35 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Насарава. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора службы спасения Усмана Ахмеда, передает Report.

«Мы подтвердили, что 35 человек погибли и более сотни ранены. Большинство из тех, кто погиб, пришли на место аварии, чтобы посмотреть, что случилось», — сказал он. Уточняется, то инцидент произошёл в результате аварии с участием бензовоза недалеко от заправочной станции.