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    В Нигерии 35 человек погибли и более 100 пострадали в результате взрыва бензовоза

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/  По меньшей мере 35 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва бензовоза в нигерийском штате Насарава. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора службы спасения Усмана Ахмеда, передает Report. 

    «Мы подтвердили, что 35 человек погибли и более сотни ранены. Большинство из тех, кто погиб, пришли на место аварии, чтобы посмотреть, что случилось», — сказал он. Уточняется, то инцидент произошёл в результате аварии с участием бензовоза недалеко от заправочной станции.

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