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В Нигере проходит второй тур президентских выборов

В Нигере проходит второй тур президентских выборов Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Нигере.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 12:47
В Нигере проходит второй тур президентских выборов

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещающая из столицы страны Ниамей радиостанция Challenge FM.

За победу борются два кандидата - представитель правящей партии Мохамед Базум и бывший президент страны Махаман Усман. По итогам первого тура, который прошел 27 декабря минувшего года, никто из 30 кандидатов не получил необходимые 50% плюс один голос. Наилучшие результаты показали Мохамед Базум, набравший 39,33% голосов, и Махаман Усман с 16,88%.

Нынешние выборы являются первыми в современной истории Нигера, когда власть от одного демократически избранного президента будет передана другому в рамках действующей конституции. Основной закон ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Действующий президент Нигера Махамаду Иссуфу, который избирался дважды, поддержал кандидатуру своего ближайшего соратника Мохамеда Базума. Последний занимал в различные годы высокие правительственные посты, включая государственного министра, министра внутренних дел, министра иностранных дел.

Напомним, что Махаман Усман является первым демократически избранным президентом Нигера. Он вступил в должность главы государства весной 1993 года, однако был свергнут в январе 1996 года в результате военного переворота. С тех пор Усман участвовал во всех президентских выборах в качестве кандидата, но пока ни разу не победил в них. Сейчас сторонники Усмана надеются, что за него проголосует электорат других оппозиционных кандидатов, которые выбыли из борьбы.

Отметим, что в стране зарегистрированы 7,4 млн избирателей.

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