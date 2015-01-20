В Нигере объявлен траур по жертвам протестов мусульман

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Власти Нигера объявили в понедельник трехдневный траур по погибшим в ходе акций протестов против публикации карикатур на пророка Мухаммеда в сатирическом еженедельнике "Charlie Hebdo".

Жертвами беспорядков, вспыхнувших во время акций протестов в городах Ниамей и Зиндер, стали 10 жителей страны, еще более ста человек получили ранения. Участники акций протеста сожгли более 40 церквей, пять гостиниц и почти 20 баров, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным МВД Нигера, у некоторых из участников акций протеста в руках были флаги, похожие на те, что используют исламисты "Боко Харам".

Манифестации также прошли в прошлую пятницу в некоторых других странах Африки, в том числе в Алжире, Мали, Сенегале и Мавритании.

На обложке нового номера "Charlie Hebdo" - первого номера после нападения на редакции в Париже - изображен пророк Мухаммед.