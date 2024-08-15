В Нигере из-за наводнений погибли свыше 50 человек

Не менее 52 человек погибли в Нигере за последние два дня в результате наводнений.

Не менее 52 человек погибли в Нигере за последние два дня в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал ActuNiger.

Стихийное бедствие охватило западные районы страны, где прошли сильные ливни.

По информации портала, начаты спасательные работы, число жертв уточняется. В районе Тиллиа утонули пассажиры двух автобусов, застигнутых наводнением на трассе Телемсес - Тахуа. Также пропали без вести другие люди, направлявшиеся по этой дороге на еженедельный базар. Всех их снесло сильным течением разлившихся рек. На поиски выживших и жертв брошены отряды сил обороны и безопасности, в частности жандармерии и национальной гвардии. Работы осложняются тем, что идут в труднодоступной местности.

В затронутых стихией районах размыты дороги, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур.

Всего сезон дождей, начавшийся в Нигере две недели назад, унес жизни как минимум 94 человек, 93 получили травмы, всего пострадали свыше 137 тыс.

Наводнения в последние дни охватили, помимо Нигера, еще несколько стран Западной и Центральной Африки, в том числе Гвинею, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Либерию, Мали, Нигерию, Того, Чад. По данным ООН, в общей сложности пострадали более 700 тыс. человек.