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В Нигере более 50 человек погибли из-за последствий проливных дождей

В Нигере более 50 человек погибли из-за последствий проливных дождей По меньшей мере 55 человек погибли на текущей неделе в Нигере из-за последствий сильных ливней, вызвавших наводнения.
Другие страны
12 августа 2021 г. 18:48
В Нигере более 50 человек погибли из-за последствий проливных дождей

По меньшей мере 55 человек погибли на текущей неделе в Нигере из-за последствий сильных ливней, вызвавших наводнения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник службы гражданской защиты Нигера полковник Бако Бубакар.

"По состоянию на 12 августа погибли 55 человек, разрушено более 6 тыс. жилищ, где проживали 53 тыс. человек", - цитирует его Agence France-Presse.

Проливные дожди начались на юге Нигера в минувший вторник. Сильно пострадали кварталы столицы страны города Ниамей.

Дожди затронули и соседнюю Нигерию, где на этой неделе из-за наводнений погибли пять человек. На территории штата Баучи на северо-востоке страны разрушены 1,5 тыс. домов.

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Версия на азербайджанском языке Nigerdə ​​leysan yağışlar nəticəsində 50-dən çox insan ölüb

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